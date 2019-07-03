​В Нижневартовске предпринимателя в сфере миграционных услуг осудили за дачу крупной взятки сотруднику ФСБ

Нижневартовский суд вынес обвинительный приговор руководителю коммерческой фирмы, связанной с оказанием миграционных услуг. Женщину признали виновной в совершении преступлений по статьям «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере» и «Мелкий коммерческий подкуп».

С июня 2015 по апрель 2017 подсудимая получала деньги от иностранных граждан за подделку итогов сдачи экзаменов по русскому языку, истории и основ законодательства России.

Помимо прочего, в апреле 2017 года виновная передала взятку в размере более 500 тысяч рублей сотруднику югорского ФСБ. Женщина планировала с помощью должностного лица устранить конкурентов на рынке оказания миграционных услуг, а также нелегально вернуть изъятые у нее предметы и документы, которые касались незаконной деятельности по приему экзаменов у мигрантов.

Суд признал подсудимую виновной в совершении преступлений. За дачу взятки был вынесен приговор — восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере пять миллионов рублей, с лишением права занимать определенные управленческие должности в коммерческих организациях три года.

Кроме того, подсудимая признана виновной в совершении мелкого коммерческого подкупа, однако освобождена от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.