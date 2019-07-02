​Специалисты начали расследование причин пожара в Нижневартовске

Специалисты начали расследование, чтобы выяснить причину крупного пожара в жилом доме по адресу Спортивная, 5А в Нижневартовске. Об этом корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе югорского МЧС.

«Сейчас специалисты МЧС и пожарной лаборатории работают на месте происшествия — будет проведена всесторонняя проверка. Предварительные причины дознаватели смогут назвать после осмотра», — пояснили в пресс-службе.

Также сотрудники окружного ведомства пояснили, что тушение возгорания накануне заняло порядка двух часов. Пожар повредил крышу жилого строения площадью 840 кв. м. и шесть квартир общей площадью 80 кв м. Пострадавших в пожаре — нет, все жители дома своевременно эвакуировались.

Кроме того, сегодня в Нижневартовске прошло заседание комиссии по ЧС. По решению администрации города, был оперативно развернут пункт временного размещения в средней школе №13, куда обратились более 130 человек. Сотрудники мэрии и службы ЖКХ проведут осмотр поврежденных квартир и составят акты для дальнейшего принятия мер помощи.

Накануне правительство Югры выделило из резервного бюджета почти 15 млн рублей для оказания материальной помощи погорельцам-жителям данного дома.

Отметим, по сообщению ряда СМИ, в доме, где произошло возгорание/, проходил капитальный ремонт. Причиной пожара некоторые источники называют ошибку в работе ремонтников.