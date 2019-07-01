В Нижневартовске горит кровля жилого здания

В жилом пятиэтажном доме на улице Спортивной, 5А в Нижневартовске горит крыша. Возгорание началось около 17:00 и быстро распространилось по всей кровле. По информации ГУ МЧС по Югре, до прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались 36 человек. На ликвидации пожара работает 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Пострадавших, по предварительным данным, нет, как и угрозы для соседних зданий. Причины происшествия пока неизвестны. По некоторым данным, в доме проводился капитальный ремонт.