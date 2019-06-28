​В Нижневартовске обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед еще в 2016 году

В Нижневартовске накануне на берегу реки Обь в районе улицы Советской были обнаружены останки Кирилла Каримова — мальчика 2006 г.р., утонувшего еще в ноябре 2016 года.

Напомним, 4 ноября 2016 года в Нижневартовске двое детей вышли на лед реки Обь, где провалились в полынью. Одному ребенку выбраться удалось, а Кирилла затянуло под воду.

Поиски тела юного вартовчанина велись долго, а родственники даже обращались к экстрасенсам.

Как сообщается на сайте СК РФ по Югре, в настоящий момент для установления и идентификации личности назначены и проводятся генетическая и судебно-медицинская экспертизы.