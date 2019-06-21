​Центральная окружная больница Нижневартовска будет достроена в 2021 году

Красноярская фирма «Монолитстрой» выиграла открытый аукцион на проведение строительных работ по первой очереди Центральной окружной больницы в Нижневартовске.

«Сумма контракта 7,2 млрд.рублей, сейчас ведется обсуждение технических вопросов начала строительства с подрядчиком. Компания "Монолитстрой" готова приступить к процессу. Срок строительства первой очереди больницы 24 месяца. Предполагаемый срок завершения - 30.07.2021 г.», – рассказал руководитель проекта «Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске» Александр Макариков.

Напомним, что первая очередь больницы была законсервирована в августе 2017 года на основании федерального законодательства, регулирующего принятие решения о консервации объекта «в случае необходимости приостановления строительства объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем».