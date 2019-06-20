Власти Нижневартовска планируют реконструировать городской аэропорт. Нужны миллиарды рублей

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нижневартовска обойдется в 2–2,5 миллиарда рублей. Такие цифры были озвучены генеральным директором «Нижневартовскавиа» Олегом Метелицей на заседаниях профильных комитетов городской думы. Помимо этого, необходима также модернизация самого здания аэропорта – в периоды отпусков воздушная гавань переполнена пассажирами.

Впервые о состоянии нижневартовского аэропорта городская дума заговорила в марте, когда стало известно, что руководство предприятия было вынуждено отказать одному из авиаперевозчиков в обслуживании его самолетов из-за технических ограничений на прием крупногабаритных воздушных судов.

«Проблем у аэропорта много и их надо решать. При этом необходимо понимать, что одномоментно выполнить всё не получится. Необходимо расставить акценты, определить, что требуется сделать в первую очередь», - отметил председатель Думы Нижневартовска Максим Клец.