В аэропорту Нижневартовска пилоты заметили опасный беспилотник. UPD.

В аэропорту Нижневартовска пилоты вертолета заметили над взлетно-посадочной полосой беспилотник, который располагался на опасной для авиасудов высоте. Об этом сообщает паблик «Сейчас | Нижневартовск». В аэропорту Нижневартовска корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что не располагают информацией об инциденте. В управлении на транспорте МВД России по УрФО сейчас готовят комментарий по поводу этой ситуации.

Представитель авиаотрасли, пожелавший остаться неназванным, в беседе с корреспондентом ИА СИА-ПРЕСС отметил, что запуск беспилотников в зоне взлета и посадки авиасудов зачастую вызывает разного рода сложности: «В основном, беспилотниками пользуются нефтяники. Они работают только после получения необходимых разрешений. Но ведь сейчас беспилотник может запустить кто угодно с любой дороги, поиграться, запрыгнуть в машину — и ищи его. И, конечно, такие действия угрожают безопасности полетов».

UPD. В управлении на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что пока не располагают информацией об инциденте с беспилотником.