​Вылет самолета «Аэрофлота» из Нижневартовска в Москву отложен еще на пару часов

Авиакомпания «Аэрофлот» второй раз за сутки отложила вылет самолета Нижневартовск – Москва. Планируется, что вылет должен состоятся 19.06.2019 в 18:10.

«Из-за замены воздушного судна вылет перенес на 18:10», – рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители аэропорта Нижневартовска.

Один из пассажиров рейса рассказал, что его и всех остальных пассажиров даже не предупредили о повторном переносе рейса.

«Нам пришлось самим звонить в справочную и узнавать, когда у нас вылет», – заявил он.

Сейчас иногородние пассажиры заселены в гостиницу, а вартовчан отправили по домам.

Напомним, что самолет должен был вылететь из Нижневартовска в 5:25, но вылет был отложен на 15:30. Пассажиры рейса рассказали о сорванных планах и действиях сотрудников аэропорта.