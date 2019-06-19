​Жительницу Нижневартовска посадили на полгода за махинации с соцвыплатами

Жительницу Нижневартовска, по решению суда, лишили свободы на шесть месяцев за махинации с соцвыплатами.

В Апреле 2017 года она переехала из Радужного в Нижневартовск, где зарегистрировалась по месту проживания и встала на учет в «Центр социальных выплат». При этом женщина умышлено не оповестила «Центр социальных выплат» Радужного о смене места жительства и получала сразу две выплаты.

«Таким образом, с мая 2017 по январь 2018 года мошенница незаконно получила средства в виде ежемесячного пособия на общую сумму более 21 тыс. рублей», – заявляет пресс-служба прокуратуры Югры.

Все сумму обвиняемая полностью возместила. Дело было отнесено к преступлениям небольшой тяжести.