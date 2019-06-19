​Самолет «Аэрофлота» не смог вылететь из Нижневартовска в Москву по техническим причинам

В среду, 19 июня, авиакомпания «Аэрофлот» задерживает вылет рейса из Нижневартовска в Москву на десять часов. По данным онлайн-табло аэропорта столицы Самотлора, вылет перенесен с 05.25 на 15.30 в связи с заменой воздушного судна.

Один из пассажиров самолета рассказал ИА СИА-ПРЕСС, что решение поменять самолет принято из-за технической неисправности: «В пять утра мы сели в самолет, постояли 20 минут и командир экипажа сказал, что по техническим причинам рейс задерживается».

Кроме того, собеседник агентства остался недоволен действиями представителей авиакомпании в Нижневартовске: «Они оказались некомпетентны. То отправляли нас получать багаж, то говорили подождать. В итоге багаж нам выдали только через 2,5 часа. У них еще и полетела сеть: они не могли сделать возврат и переоформить билеты, чтобы люди могли улететь другим рейсом».

Сейчас иногородние пассажиры заселены в гостиницу, вартовчан отправили по домам.

Среди пассажиров много семей с детьми. «У многих сорвались планы. Насколько я знаю, одна из пассажирок не смогла вовремя улететь на похороны. Также на этом рейсе команда акробатов из Мегиона — они летят в Ростов на соревнования», — добавил собеседник агентства. Некоторые летят отдыхать с пересадкой в Москве и рискуют опоздать на следующий рейс.

Получить комментарий авиакомпании по поводу задержки на момент публикации новости не удалось.