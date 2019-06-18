​В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека

Во вторник, 18 июня, в ДТП на перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля в Нижневартовске пострадали два человека. Автоавария произошла около 15.00. Столкнулись автомобили Toyotaи Nissan.

«В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Nissan бригадой скорой помощи доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства приведшие к возникновению данного дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили в отделении пропаганды городского УГИБДД.