​В Югре разрешили купаться на семи пляжах из 15. Кто счастливчики, у кого ещё есть шанс, а кому купание не грозит

В Югре можно купаться на семи пляжах из 15-ти. Такое разрешение дала госинспекция по маломерным судам, которая курирует вопросы безопасности на воде. Купаться и отдыхать можно на четырех пляжах в Нижневартовске, одном — в Радужном, а также расположенных на территории детских оздоровительных лагерей «Окуневские зори» в Советском и «Юбилейный» в поселке Луговой Кондинского района.

«В ходе проверок инспекторы ГИМС особое внимание уделяют наличию спасательных средств и подготовленных спасателей, связи для вызова экстренных служб. Зона купания на воде должна быть огорожена буями и знаками, запрещающими въезд маломерных судов, мостки, ведущие к воде, вышки и другое оборудование должно быть в исправном состоянии. На пляжах должны быть установлены стенды с правилами безопасного отдыха, купания и оказания первой помощи пострадавшим на воде, а также регулярно обновляемой информацией о температуре воздуха и воды. До начала купального сезона на акватории, предназначенной для купания, собственники должны обеспечить водолазное исследование дна и его очистку», — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Игорь Лыткин.

Семь пляжей будут открыты в этом году в Нижневартовске и Нижневартовском районе, три в Кондинском, два в Советском районах, по одному в Белоярском, Лангепасе и Радужном. Принять их планируется до начала июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Всем остальным муниципалитетам, включая Сургут, не повезло — у них официальных мест для купания по-прежнему нет.

Ранее санврачи проверили пляжные зоны отдыха. Нареканий они не вызвали.

Стоит отметить, что на водоемах Сургута купаться запрещено. Нарушителям грозит штраф.