​В Нижневартовске из-за пожара в жилом доме перекрыли улицу Мира

В Нижневартовске во вторник, 18 июня, около полудня произошел пожар в квартире на седьмом этаже на улице Мира, 23.

«Сегодня в 11.55 поступило сообщение о пожаре по адресу Мира, 23. Два отделения 90 ПСЧ и автолестница прибыли через четыре минуты. Происходило горение на балконе. В квартиру проникали с улицы по автолестнице и через входную дверь. В результате пожара уничтожена обшивка балкона, квартира закопчена продуктами горения. Пострадавших нет. На момент пожара дома никого не было. Причину устанавливают дознаватели», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в 5 ОФПС.

Для беспрепятственной работы спасателей полиция перекрыла улицу Мира, уточняется в телеграм-канале «Сейчас | Нижневартовск».