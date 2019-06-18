​Составлен рейтинг уральских вузов по количеству выпущенных топ-менеджеров. Югорские в десятку не вошли

Аналитики HeadHunter составили рейтинг уральских вузов по количеству выпущенных топ-менеджеров. В топ-3 попали екатеринбургские учебные заведения. Лучшим в Югре стал Нижневартовский госуниверситет, занявший в списке 24 место.

На первом месте рейтинга — Уральский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Екатеринбурге). Среди его выпускников разных лет 11,3 процента сегодня претендуют на должности руководителей высшего звена.

В тройку лидеров вошли еще два екатеринбургских вуза: Гуманитарный университет (5,9%) и Уральский государственный медицинский университет (5,7%). На четвертой строчке Уральский федеральный университет с 5,4 процента, а замыкает пятерку лидеров Южно-Уральский государственный университет (5,2%).

Вузы Югры в топ-5 не вошли: Нижневартовский государственный университет разместился на 24 строчке (3,3%), Сургутский государственный университет – на 28-й (2,8%), Сургутский государственный педагогический университет – на 30-й (2,7%), Югорский государственный университет – на 34-й (1,9%).

«Как правило, соискатели размещают свои резюме в определенных профессиональных областях не наобум, а только при условии, что уже обладают аналогичным опытом или необходимыми навыками и личными качествами. Тот факт, что человек отнес свое резюме к категории «Топ-менеджмент», говорит не только о его амбициях, но и о его реальной способности руководить другими сотрудниками», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunterУрал Анна Осипова.

Рейтинг составлен на данных анализа резюме, размещенных или активированных на сайте hh.ru за последние 12 месяцев выпускниками разных лет.