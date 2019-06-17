В Нижневартовске молния ударила в газовую установку на заводе и воспламенила ее

Сегодня 17 июня в полдень в Нижневартовске в газовую установку ГПЗ попала молния. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС, возгорание на заводе удалось потушить собственными силами, еще до приезда пожарных машин. Сотрудники перекрыли газ и пустили его на запасной факел. Никто не пострадал, завод работает в штатном режиме.

Угрозы аварийной ситуации и рисков для персонала и окружающей среды нет. На ликвидацию происшествия выезжали шесть единиц техники и 20 человек личного состава.