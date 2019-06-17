​Названа причина смертельного ДТП на трассе под Нижневартовском

Смертельная авария на 209 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошла из-за того, что автомобиль Renault занесло и выкинуло на обочину. Предварительные причины ДТП назвали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Renault , по предварительным данным, допустила съезд на обочину с последующим заносом автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota, под управлением водителя, мужчины 1956 года рождения, и дальнейшим столкновением с автомобилем ПАЗ, под управлением водителя, мужчины 1977 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла в 19.20 15 июня. В результате столкновения водитель Renault погибла, ее пассажир, трехлетняя девочка, получила травмы. Также пострадала пассажирка японской иномарки 1956 года рождения.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 21 – получили травмы.