​Дело об убийстве после ДТП на парковке у бизнес-центра «Югра» в Нижневартовске передано в суд

Уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Нижневартовска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия произошла вечером 30 апреля на парковке у бизнес-центра «Югра». «После произошедшего дорожно-транспортного происшествия, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений злоумышленник нанес потерпевшему не менее шести ударов руками в область головы. Смерть потерпевшего наступила 1 мая от закрытой черепно-мозговой травмы», — рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу. Суда обвиняемый дожидается под стражей.