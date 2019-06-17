​Более 20 тысяч жителей Нижневартовска и гостей города приняли участие в фестивале белых ночей

В Нижневартовске с 14 по 16 июня прошел 44-й фестиваль «Самотлорские Ночи». Праздник белых ночей стал визитной карточкой Югры. В этом году «Самотлорские ночи» получили статус общероссийского мероприятия и вошли в Национальный календарь событий 2019 года.

Название фестивалю дало озеро Самотлор, расположенное в окрестностях Нижневартовска. В 70-х годах прошлого века под озером были обнаружены крупнейшие в стране залежи нефти, разработка которой дала толчок к развитию региона. Традиция проведения фестиваля была начата рабочими-нефтянниками и строителями молодого города. Праздничные мероприятия направлены на демонстрацию богатого исторического и культурного наследия региона, а также национальных традиций всех, населяющих его народов. Фестиваль объединяет людей различных поколений, социальных групп, профессий и национальностей.

Основные темы праздника в 2019 году – 50-летие Самотлорского месторождения, Год семьи в Югре и Год театра в России. Почетные гости фестиваля приехали из десятков регионов России. Окружной парламент представляли Председатель Думы Югры Борис Хохряков, Председатель комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий и депутат Думы ХМАО Владислав Фоменко.

Более 100 мероприятий прошли в Нижневартовске за эти дни. Наиболее яркие из них - День дружбы народов и Сабантуй. На национальный праздник хлеборобов пригласили делегации из Татарстана, Башкортостана. Флаг Югры на празднике Сабантуй поднимал Депутат Думы ХМАО от Нижневартовска Сергей Великий. Он рассказал, что в 2021 году в Нижневартовске пройдет федеральный Сабантуй и Нижневартовск уже сейчас начинает готовится к приезду делегаций со всей России.

"Нижневартовск многонационален, и мы живем в дружбе и мире. Здесь бок о бок соседствуют свыше ста национальностей, работают около 30 национальных организаций, зарегистрированы более ста молодежных объединений, - говорит депутат думы Югры Сергей Великий. - Национальные и религиозные организации сегодня получают различную государственную поддержку. Финансовая помощь поступает как из городского, так и окружного бюджетов. В Нижневартовске накоплен уникальный опыт взаимодействия власти с общественными объединениями, представляющими интересы этнических общностей. 50 лет назад началось промышленное освоение Самотлора. Тогда в магистральные трубопроводы была отправлена наша первая нефть. Через полвека и у нас на промыслах работают уже дети и внуки первопроходцев, приехавших из разных уголков СССР, и вставших у истоков создания Нижневартовска и Западно-Сибирского комплекса. Именно благодаря своей многонациональности муниципалитет является одним из самых комфортных и благоустроенных городов в России. В столицу Самотлора в годы ее основания съезжались молодые специалисты из разных уголков большого Советского Союза. Многие, приезжая, оставались здесь навсегда. Город с самого начала своей истории кипел, как большой многонациональный котел, наполненный многоликой речью народов Украины, Белоруссии, Азербайджана, Кигизии, Таджикистана. Город сумел объединить всех", - отметил Сергей Великий.

Фестиваль белых ночей проводится в Нижневартовске с 1975 года. «Самотлорские ночи» - это комплекс различных народных гуляний, концертов, выставок. Этот праздник - самый многонациональный, неподражаемый, самобытный и радостный давно символизирует единение жителей легендарной столицы Самотлора. В этом году более 20 тыс. жителей Нижневартовска и гостей города приняли участие в фестивале белых ночей.