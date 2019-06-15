На трассе Мегион-Нижневартовск произошло смертельное ДТП

На автодороге Мегион-Нижневартовск в районе поворота на Мыхпайское месторождение произошло столкновение трех автомобилей: Ленд Крузер Прадо, Рено Логан и автобуса ПАЗ.

В ГИБДД Нижневартовска об этом сообщили примерно в 19.30. На место выехали не только инспекторы, но и сотрудники пожарной части, скорой помощи и аварийно-спасательной службы.

Как сообщила СИА-ПРЕСС старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Ирина Рангулова, обстоятельства ДТП сейчас устанавливают следователи. В результате столкновения на месте от полученных травм скончалась девушка, которая управляла автомобилем Рено-Логан.

Кроме того, пострадал и ребенок, который находился в салоне легкового автомобиля.

На карете скорой помощи он был доставлен в детскую окружную больницу.

По предварительным данным, при визуальном осмотре, предполагается, что водитель легковушки не была пристегнута ремнем безопасности, а юный пассажир перевозился без специального удерживающего устройства.

На данный момент за медицинской помощью никто из остальных участников аварии не обращался.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая «пробка» как со стороны Нижневартовска, так и с мегионской стороны. Движение осуществляется по одной из полос, его регулируют инспекторы ГИБДД