16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,4326   EUR  72,6993  

На трассе Мегион-Нижневартовск произошло смертельное ДТП

Фото: chs_nizhnevartovsk
Фото: chs_nizhnevartovsk

На автодороге Мегион-Нижневартовск в районе поворота на Мыхпайское месторождение произошло столкновение трех автомобилей: Ленд Крузер Прадо, Рено Логан и автобуса ПАЗ.

В ГИБДД Нижневартовска об этом сообщили примерно в 19.30. На место выехали не только инспекторы, но и сотрудники пожарной части, скорой помощи и аварийно-спасательной службы.

Как сообщила СИА-ПРЕСС старший инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Ирина Рангулова, обстоятельства ДТП сейчас устанавливают следователи. В результате столкновения на месте от полученных травм скончалась девушка, которая управляла автомобилем Рено-Логан.

Кроме того, пострадал и ребенок, который находился в салоне легкового автомобиля.

На карете скорой помощи он был доставлен в детскую окружную больницу.

По предварительным данным, при визуальном осмотре, предполагается, что водитель легковушки не была пристегнута ремнем безопасности, а юный пассажир перевозился без специального удерживающего устройства.

На данный момент за медицинской помощью никто из остальных участников аварии не обращался.

Из-за ДТП образовалась многокилометровая «пробка» как со стороны Нижневартовска, так и с мегионской стороны. Движение осуществляется по одной из полос, его регулируют инспекторы ГИБДД


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

15 июня в 22:10, просмотров: 262, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»? // СИА-ПРЕСС отвечает

Почему спилили деревья за ТЦ «Строитель»? // СИА-ПРЕСС отвечает
Лилия Сулейманова 14 июня в 15:40
901 1
​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается

​Сургутяне жалуются: дорожники срезают асфальт и не приступают к ремонту неделями. Рассказываем, как такое получается
Редакция СИА-ПРЕСС 14 июня в 14:06
829 1
Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО

Как в Сургуте тротуар перегораживают остановочным павильоном // ФОТО
Транзитным пешеходам и велосипедистам нужно обходить остановку через посадочную площадку. А в случае, если происходит посадка-высадка пассажиров автобуса, то нужно еще остановиться и подождать.
Элля Тимотина, архитектор 13 июня в 14:23
1033 6
На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России

На сургутян без их ведома открывают фирмы в других регионах России
Пострадавшим отказывают в возбуждении уголовных дел. Они намерены обратиться к президенту
Лилия Сулейманова 13 июня в 12:37
2196 6
​Синдром дровосека

​Синдром дровосека
Возмущает, во-первых, что замена зелени на асфальт — это в принципе хреново. Во-вторых, это всегда и везде бесполезно! Никакие стоянки не удовлетворят потребности современного Сургута
Сергей Глинских, сургутянин 13 июня в 12:15
855 6
За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны

За 425 лет Сургут прошел славный путь от таёжного острога до крупнейшего промышленного и культурного центра страны

Вадим Шувалов, глава Сургута 13 июня в 11:40
379 5
​Как страна встречала День России

​Как страна встречала День России
500 задержанных, освистанный губернатор, «Я/Мы Голунов» — в Кремле. А сургутян поздравил Денис Майданов
Ева Рудион 13 июня в 10:09
530 2
Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы

Мы живём в большом и красивом городе, у которого не только достойное прошлое, но и ещё более впечатляющие перспективы
От всей души желаю каждому сургутянину крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия
Василий Юркин, директор СГМУП «ГТС» 12 июня в 10:44
487 0
Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры

Нам выпало счастье жить и работать в одном из самых прекрасных городов Югры
425-летие Сургута — это праздник всех, кто делает наш общий дом комфортнее. С праздником, сургутяне!
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии, заслуженный работник культуры РСФСР 12 июня в 10:05
646 4
В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города

В этот юбилейный год самое время сказать спасибо всем нашим предшественникам за их труды, за вклад в развитие города
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 12 июня в 09:43
468 0
От всей души поздравляю вас с праздником – Днём России!

От всей души поздравляю вас с праздником – Днём России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 12 июня в 09:30
174 0
​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?

​Сколько лет придется копить людям разных профессий, чтобы купить квартиру в Сургуте без ипотеки?
Самый короткий срок — чуть менее трех лет, самый долгий — 11,5 лет
Лилия Сулейманова 11 июня в 17:30
762 5
Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой

Мы знаем, что есть ограничения в развитии Сургута, связанные с инженерной инфраструктурой
В связи с этим, мы вышли с предложением о концессии
Дмитрий Назин, заместитель директора по перспективному развитию «Корпорации «СТС» 11 июня в 17:30
767 2
В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?

В Сургуте часть коммунальных сетей могут передать в концессию. Что это значит? Зачем это нужно? Опять вырастет коммуналка?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 11 июня в 16:16
868 3
​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»

​Итальянцы попробовали необычную еду из Сургута: «Вкусно. Не говорите, что внутри!»
Ева Рудион 11 июня в 10:58
683 1
​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

​Кто и за что попал на Доску Почета Сургута в 2019 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
На стенде появилось 15 новых фото спортсменов, ученых-энергетиков, медиков, журналистов и других отличившихся лиц
Лилия Сулейманова 10 июня в 15:24
1473 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика