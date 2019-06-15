Житель Нижневартовска вместо товаров отправлял покупателям подушки и песок

Житель Нижневартовска пойдет под суд за десять преступлений по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Мужчина с 2017 по 2018 год подавал на разные сайты фиктивные объявления о продаже музыкальных инструментов и другого имущества. Получал предоплату и обещал отправить купленное транспортной компанией. Но вместо товаров отправлял потерпевшим старые одеяла, подушки и песок.

От действий мошенника пострадало десять жителей различных субъектов России, им причинен материальный ущерб на сумму более 112 тысяч рублей.