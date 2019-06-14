​В Нижневартовске под суд пойдет иностранец, совершивший налет на офис банка с игрушечным пистолетом

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гражданина Республики Узбекистан, который, вооружившись игрушечным пистолетом, совершил налет на офис банка.

Преступление совершено вечером 26 января 2019 года на улице Чапаева. Молодой человек ворвался в банк с пистолетом, похожим на боевой, и в маске. «Наставив дуло пистолета на посетителей и сотрудников банка, злоумышленник потребовал передать ему денежные средства из кассы. После того, как сотрудники банка сообщили ему, что касса закрыта и доступа к ней нет, обвиняемый скрылся с места совершения преступления. На момент совершения разбойного нападения в кассе находилось более четырех миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе городского надзорного ведомства.

Иностранец дожидается суда под стражей. За разбой ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.