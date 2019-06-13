​Житель Нижневартовска убил пенсионерку из-за бутылки водки и поджег ее дом

В Нижневартовске задержан 46-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве и поджоге. Жертвой преступника стала 71-летняя пенсионерка.

Трагедия произошла в одном из домов садово-огороднического товарищества «Черемушки» 9 июня. «По версии следствия, вечером 9 июня 46-летний житель Нижневартовска, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дачный дом, где находилась пенсионерка, и стал просить у нее деньги на приобретение алкоголя. Из показаний обвиняемого следует, что женщина сделала в его адрес замечание относительно поведения и нахождения в ее доме, после чего он схватил подручный предмет и нанес потерпевшей несколько ударов по голове. С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый совершил поджог и покинул дом», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.