​Житель Нижневартовска убил пенсионерку из-за бутылки водки и поджег ее дом

В Нижневартовске задержан 46-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве и поджоге. Жертвой преступника стала 71-летняя пенсионерка.
Трагедия произошла в одном из домов садово-огороднического товарищества «Черемушки» 9 июня. «По версии следствия, вечером 9 июня 46-летний житель Нижневартовска, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дачный дом, где находилась пенсионерка, и стал просить у нее деньги на приобретение алкоголя. Из показаний обвиняемого следует, что женщина сделала в его адрес замечание относительно поведения и нахождения в ее доме, после чего он схватил подручный предмет и нанес потерпевшей несколько ударов по голове. С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый совершил поджог и покинул дом», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.
Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
«Особое мнение» с сургутским общественником Сергеем Глинских // ONLINE 14 июня в 13:00