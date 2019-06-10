​Самолет авиакомпании «Ямал» не смог вылететь из Нижневартовска из-за сбоя компьютера

Самолет авиакомпании «Ямал», следующий по маршруту «Нижневартовск - Томск», 9 июня прибыл в пункт назначения с четырехчасовой задержкой. По данным Рен-ТВ, лайнер развернулся перед вылетом из столицы Самотлора из-за сбоя бортового компьютера. Пассажиров отправили в Томск резервным бортом. Один из них и вовсе отказался от полета.

В приемной аэропорта Нижневартовска не стали комментировать происшествие, попросив направить официальный запрос. По данным онлайн-табло томской авиагавани, самолет, который по расписанию должен был прибыть 9 июня в 15.30, сел в 19.20.