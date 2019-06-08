В Нижневартовске за три года постороят шесть дорог

В течение трех лет в Нижневартовске планируется построить шесть дорог в старых и новых микрорайонах города.

Как сообщает ТВ "Югра", уже строятся продолжения дорог по улице Мира и улице Ленина, мероприятия ведутся на отрезке от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода. Также достраивается отрезок дороги по улице Ленина (его завершат в этом году), а также начнутся дорожно-строительные работы на участке по улице Романтиков - между улицами Мира и Профсоюзной. Помимо этого готовится проектно-сметная документация по строительству проезда к Центральной больнице.

На эти дорожно-строительные работы направят 1,2 млрд рублей.