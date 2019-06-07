​В прокуратуре Югры произошли кадровые перестановки

Заместитель прокурора Нижневартовска Антон Якименко назначен прокурором Урая.
Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Юрий Чайка, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.
Якименко служит в прокуратуре десять лет. Он занимал должности помощника прокурора Нижневартовска, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного комитета по ХМАО-Югре, заместителя Югорского межрайонного прокурора. Должность заместителя прокурора Нижневартовска занимал с января 2014 года.
«У аппарата!» с издателем газеты «Новый Город» Тарасом Самборским // ONLINE 11 июня в 11.00