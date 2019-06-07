​В Нижневартовске автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде во дворе жилого дома

В четверг, 6 июня, около 18.10 на улице Менделеева в Нижневартовске в ДТП пострадала 9-летняя девочка-велосипедист.

«Водитель, женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем Ford, двигаясь по дворовому проезду, по предварительным данным, не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила девочка 2010 года рождения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Стоит отметить, что с наступлением тепла несовершеннолетние велосипедисты попадают под колеса автомобилей регулярно. 5 июня такая же авария произошла в Нефтеюганске.

Всего же за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.