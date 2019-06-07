​В Нижневартовске задержана очередная банда похитителей нефтепродуктов. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ

В Нижневартовском районе задержана организованная группа, причастная к хищению газового конденсата. В спецоперации участвовали оперативники ОЭБ и ПК МО МВД России «Нижневартовский» и сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

Злоумышленники сделали несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий нефтяной компании, причинив ущерб в крупном размере не менее 250 000 рублей. Для похищения нефтепродуктов они использовали автоцистерну КамАЗ и заранее заготовленные приспособления для скачивания жидкости.

«Установлено, что накануне несколько лиц по предварительному сговору тайно, умышленно, из корыстных побуждений попыталась совершить хищение технологической жидкости с конденсатосборников, расположенных на лицензионных участках нескольких месторождений Нижневартовского района. В настоящее время следователями МО МВД России «Нижневартовский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. В ч. 3 ст.158 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Задержаны три человека. Двое мужчин 1968 и 1976 годов рождения находятся под подпиской о невыезде, третий помещен в изолятор. Кроме того, правоохранителями устанавливается круг лиц, причастных к данному преступлению.

Стоит напомнить, что в конце марта в Нижневартовске также была задержана группа подозреваемых в хищении нефтепродуктов. Уголовное дело было возбуждено по статье «Кража».