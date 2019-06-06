​Житель Нижневартовска вышел в открытое море на матрасе. На берег туриста вернули крымские спасатели

В Евпатории проведена спасательная операция в Черном море — туриста из Нижневартовска на надувном матрасе унесло на 400 метров от берега.

Инцидент произошел на береговой линии санатория «Дружба». Мужчину, которого уносило в море, обнаружили специалисты ГУ МЧС республики во время планового патрулирования.

«Благодаря оперативным действиям и профессионализму специалистов водолазно-спасательной группы потерпевшего своевременно доставили на берег, где с ним провели беседу о правилах поведения на воде. Спасенный в медицинской помощи не нуждался и от госпитализации отказался», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Специалисты попросили туристов быть внимательнее на воде. «Не редко многие отдыхающие переоценивают свои силы и забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что в большинстве случаев приводит к непоправимым последствиям», — отметили в ГУ МЧС.