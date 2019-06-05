​В Нижневартовске на пожаре в общежитии пострадал мужчина

В среду, 5 июня, около 17.50 в Нижневартовске произошел пожар в общежитии на улице Маршала Жукова, 9. Во время происшествия пострадал мужчина, находившийся в сгоревшей квартире.

Пожарные расчеты прибыли на место ЧП через пять минут после поступившего в дежурную часть сообщения. К этому моменту из окон квартиры на шестом этаже валил дым.

«В квартиру проникли через входную дверь , вскрыв ее специнструментом. В коридоре лежал мужчина в бессознательном состоянии. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. В результате пожара огнем повреждена мебель на кухне, квартира закопчена продуктами горения по всей площади», — сообщили в 5 ОФПС.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре уточнили, что пострадавший получил отравление угарным газом. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.