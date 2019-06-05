​Житель Нижневартовска получил награду «Лучший донор России – 2019»

Житель Нижневартовска Павел Козловский получил награду «Лучший донор России – 2019» в номинации «Максимальное количество донаций крови и ее компонентов». Еще двое жителей Югры – Парвиз Мумиджанов и Евгения Киселева – получили награды в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов».

Всего во всероссийском конкурсе доноров приняли участие более 200 участников со всей страны.

По статистике чаще всего кровь сдают люди рабочих профессий. Несмотря на то, что студенты обычно сдают кровь только во время акций, по сравнению с прошлым годом произошло увеличение доли молодежи среди доноров.

«По трудовому кодексу люди получают выходные дни с сохранением среднего заработка, и, по нашим наблюдениям, в Югре работодатели стараются соблюдать гарантии», – рассказала заведующая нижневартовским филиалом Станции переливания крови, врач-трансфузиолог Елена Хусанова.

Отметим, что в Нижневартовске за 2018 год было заготовлено 9 тысяч литров крови и ее компонентов, для этого около 4500 человек сделали 11 тысяч донаций.