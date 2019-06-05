​В Нижневартовске под суд пойдет креативный мошенник, рассылавший своим жертвам старые подушки

Житель Нижневартовска пойдет под суд за мошенничество в сети. Мужчина с 2017-го по 2018 год зарабатывал на фиктивных онлайн-объявлениях. Кроме финансовых убытков мошенник причинял доверчивым гражданам моральные страдания: вместо купленного товара они получали посылки со старыми подушками, одеялами и песком.
«По версии следствия, обвиняемый, из корыстной заинтересованности, размещал в сети Интернет на различных сайтах фиктивные объявления о продаже музыкальных инструментов и другого имущества. После того, как граждан заинтересовывали данные объявления, он сообщал им о необходимости внести предоплату и обещал направить товар транспортной компанией. Получив денежные средства, мошенник, с целью сокрытия данного преступления, отправлял потерпевшим имущество, не представляющее материальной ценности: старые одеяла, подушки, песок», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.
Потерпевшими по делу признаны десять россиян. Общий ущерб составил 112 тысяч рублей.
Что в этом году войдет в проект «Сургут — наш общий дом» Городского культурного центра? Куратор Яна Апанович и режиссер Александр Стойко // ONLINE 7 июня в 12.00