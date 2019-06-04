​В Нижневартовске сотрудник банка похитил миллион рублей, чтобы сыграть свадьбу

В Нижневартовске 21-летний сотрудник банка обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Молодой человек, занимая должность специалиста кредитного отдела, за два месяца оформил четыре фиктивных кредитных договора.

«Банк одобрил кредиты и перечислил на счета злоумышленника денежные средства в размере более 950 тысяч руб. Похищенные денежные средства мужчина растратил на организацию свадебного торжества и приобретение бытовой техники. Преступная деятельность обвиняемого была выявлена благодаря совместным действиям сотрудников полиции и кредитной организации», — рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что мужчина активно способствовал расследованию уголовного дела и дал признательные показания по обстоятельствам совершенного им преступления.

Сейчас уголовное дело передано в суд.