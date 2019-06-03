​В Нижневартовске охранники торгового центра выкинули посетителя в контейнер для мусора

В Нижневартовске возле ТРЦ «Европа-Сити» мужчину выбросили в контейнер для мусора. «Возле «Европы-Сити» средь белого дня мужчина выбросил другого мужчину в мусорку. Куда катится наш мир, товарищи», — сообщается в паблике «ЧП Нижневартовска».

В комментариях под постом пользователи в основном иронизируют над ситуацией, но есть и те, кто сообщил подробности. По данным одного из вартовчан, он видел, как пострадавшего выводили охранники: «Я сегодня там на четвертом этаже ужинал в KFC, видел, что охранники выводили его со стола, потому что мужик был п..... [пьян]».

Фото: vk.com/4p86r