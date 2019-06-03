​В Нижневартовском районе в ДТП погиб водитель КамАЗа

В воскресенье, 2 июня, около 7.45 на 71 километре автодороги «Покачи-Когалым» в Нижневартовском районе в ДТП погиб 60-летний мужчина.

«Управляя автомобилем КамАЗ, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, допустил съезд автомобиля на обочину, с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 31 мая по 2 июня в округе зарегистрировано десять ДТП, в которых два человека погибли, 12 — получили травмы.