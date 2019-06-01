​Депутаты Нижневартовска отказались проводить референдум о коммунальной концессии

В пятницу, 31 мая, на заседании думы Нижневартовска большинством голосов принято решение об отказе в проведении референдума по коммунальной концессии. В пресс-службе гордумы пояснили, что вынесенные на референдум вопросы признаны депутатами не отвечающими требованиям федерального законодательства.

Инициативная группа предлагала спросить у горожан, согласны ли они передать в концессию МУП «Горводоканал» и МУП «Теплоснабжение». Проведение референдума они требовали, так как считают, что передача муниципальных предприятий коммерсантам поднимет тарифы на коммунальные услуги. В пресс-службе администрации Нижневартовска ИА СИА-ПРЕСС ранее поясняли, что «передача в концессию частному бизнесу объектов ЖКХ вызвана необходимостью проведения мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов ЖКХ за счет инвестиций».