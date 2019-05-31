​Под Лангепасом — экологическое ЧП: из-за разлива нефти погибла рыба, вырубаются деревья

Под Лангепасом произошел аварийный выход нефти из нефтепровода «Повх - Покачи - Урьевская», принадлежащего Транснефти. По неофициальным данным, площадь разлива составила один квадратный километр. Очевидцы сообщают, что нефть залила озеро, из-за чего погибли рыба и водоплавающие. Для устранения аварии дорогу для тяжелой техники расчищают, вырубая лес.

Специалист информационно-статического отдела Природнадзора Югры Ольга Кулакова подтвердила, что 27 мая компания Транснефть сообщила об отказе на нефтепроводе Повх-Покачи-Урьевская в районе Лангепаса в природоохранное ведомство. «28 мая по данному факту Природнадзор возбудил административное дело, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам расследования к нарушителю примут меры административного воздействия, а также оценят размер ущерба, причиненный окружающей среде и предъявят требования по его возмещению», — сообщила она.

Также Кулакова призвала корреспондента ИА СИА-ПРЕСС не преувеличивать масштаб бедствия. «Почитайте что такое экологическая катастрофа», — посоветовала специалист.

В пресс-службе АО «Транснефть – Сибирь» сообщили, что работы по ликвидации аварии завершаются: «Транспортировка нефти была своевременно восстановлена и выполняется по маршрутным поручениям в полном объеме без отклонений. Объем выхода нефти составил 7 куб. метров площадью 0,14 га. На месте инцидента установлены 1200 м боновых заграждений, используются нефтесборщики и сорбенты. Ликвидация последствий осуществляется в условиях болотистой обводненной местности. Объем собранной нефти и эмульсии составляет 5 куб. метров, очищено 240 кв. метров водной поверхности. В работах принимают участие 66 человек и 28 единиц техники Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь». На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Возможность попадания нефти в акваторию реки Аган отсутствует».

В компании подчеркнули, что ситуация не представляет опасности для населения и окружающей среды: «Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют». Биологическую рекультивацию и сдачу восстановленных земель планируют произвести к середине июля 2019 года.