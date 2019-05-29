​В Нижневартовске из окна многоэтажки выкинули новорожденных щенков. Животные погибли // ФОТО 18+

В Нижневартовске из окна дома на улице Дзержинского выкинули новорожденных щенков, животные погибли. Об инциденте 29 мая сообщается в паблике «ЧП Нижневартовска» во «ВКонтакте».

Жильцы дома в комментариях под постом предположили, кто это мог сделать. «У нас в доме только одна черная собака», — написала одна из подписчиков паблика.

В пресс-службе городской полиции сообщили Nv86.ru, что заявления по этому поводу не поступало.

Стоит отметить, что в России ужесточено наказание за жестокое обращение с животными. Максимальное наказание за подобное преступление — три года лишения свободы.