​Юный вартовчанин ночью взломал магазин и украл сладости и алкоголь

18-летнему жителю Нижневартовска грозит срок за кражу продуктов питания из магазина. О преступлении полицейским сообщил управляющий торговой точки на улице Декабристов.

Он рассказал, что ночью неизвестный мужчина проник в торговое помещение, повредив входную дверь. Злоумышленник похитил шоколад, сигареты и дорогостоящий алкоголь общей стоимостью 50 тысяч рублей.

«Оперуполномоченными уголовного розыска полиции Нижневартовска был установлен подозреваемый – молодой человек 2001 года рождения. Полицейским он пояснил, что был в сильном алкогольном опьянении и не отдавал отчет своим действиям. Известно, что гражданин нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.