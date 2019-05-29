​Депутаты Нижневартовска 31 мая примут решение о проведении референдума

В четверг, 29 мая, в Нижневартовске состоится заседание гордумы, на котором депутаты рассмотрят только один вопрос: о проведении референдума по передаче коммунальных предприятий в концессию.

Заседание начнется в 14.30. На него приглашена инициативная группа, которая вышла с этим предложением, сообщает пресс-служба думы. «Люди, которые вышли с инициативой, имеют право высказать своё мнение на думе. Если мы будем проводить общее заседание, то, скорее всего, по регламенту, дать им возможность обосновать свою точку зрения не получится. Поэтому и надо провести отдельное заседание думы», — пояснял во время заседания профильных комитетов заместитель председателя думы города Сергей Землянкин.

Активисты Нижневартовска настаивают на проведении референдума, так как полагают, что коммунальная концессия приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. На референдум вынесены два вопроса: согласны ли они с тем, чтобы передать муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Горводоканал» и «Теплоснабжение», в концессию? Территориальная избирательная комиссия (ТИК) города одобрила проведение референдума в середине мая.