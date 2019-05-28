​Жители Нижневартовска накопили самый большой долг в округе по взносам на капремонт

Только за первый квартал 2019 года Югорский фонд капремонта подал 2 784 исковых заявления к неплательщикам на сумму порядка 55 миллионов рублей. Самый большой долг у жителей Нижневартовска — более 21 миллиона рублей. На варточан подано 854 заявления.

«После обращения в суд, кроме задолженности по взносам и пени, собственники должны будут оплатить судебные издержки. Кроме того, после обращения в суд у неплательщиков исчезает возможность оплатить свой долг, воспользовавшись рассрочкой. Рассрочку предоставляет Югорский фонд капремонта собственникам, имеющим большой долг. А после решения суда, неплательщику необходимо будет выплатить всю сумму целиком и сразу. Напомним, что для получения рассрочки необходимо обратиться в фонд с письменным заявлением, предварительно оплатив 100% пени», — напомнили в пресс-службе фонда.

В марте этого года в Нижневартовске открыт филиал фонда капремонта. Прием граждан ведется на улице Интернациональная, 19В по пятницам, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.