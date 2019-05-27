​Студент из Сургута задержан в Нижневартовске с крупной партией наркотиков

Полицейские Нижневартовска задержали 19-летнего жителя Сургута, которого подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Задержание прошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий на автодороге «Нижневартовск-Радужный» в районе «Кедровый-квадрат». «При задержании в одежде и рюкзаке молодого человека обнаружено и изъято более 170 свертков с порошкообразным веществом. Также в ходе обыска прилегающей территории изъяты аналогичные свертки. Результат химической экспертизы показал, что изъятое, является наркотическим средством, содержащим в своем составе альфа-пирролидиновалерофенон – производное N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила более 67 граммов», — сообщили в пресс-службе городской полиции.

Молодой человек арестован. Известно, что ранее он не был судим, в настоящее время является студентом.