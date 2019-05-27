​Соцобъекты Нижневартовска и Мегиона «минировали» с иностранных номеров

Звонки о минировании в Нижневартовске и Мегионе поступали с иностранных номеров. Об этом рассказал журналистам начальники управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Нижневартовска Сергей Ефремов.

«Известно, что использовалась телефония с иностранных доменов, работа ведётся, преступники всё равно будут задержаны, просто это займёт более продолжительное время. Экономический ущерб присутствует, финансовый ущерб получили владельцы торговых центров, все эти моменты будут учтены при обнаружении преступников, и степень тяжести наказания будет от этого сильно варьироваться», — цитирует чиновника ТК «Югра».

В субботу, 25 мая, в городах Югры эвакуировали людей из аэропорта, торговых центров и других социально значимых объектов из-за звонков о минировании. На проверке зданий были задействованы спецслужбы Нижневартовска, Мегиона и Сургута. Взрывчатых устройств обнаружено не было. Лжеминерам грозит до десяти лет лишения свободы.