В Нижневартовске и Мегионе из-за анонимных звонков о минировании эвакуировали уже семь объектов

В Нижневартовске неизвестный человек продолжает сообщать в полицию о минировании разных объектов. На данный момент службы эвакуировали людей из нескольких тороговых центров, ранее - из аэропорта.

В Мегионе из-за звонка пришлось присотановить работу автовокзала.

Пока получить комментарии по ситуации у правоохранительных органов не удалось. Но, как пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре, если вызовы окажутся ложными, то звонящему или звонящим придется отвечать за каждый из них по ст 207 УК РФ. А она подразумевает огромный штраф (от 500 тысяч рублей) или лишение свободы до пяти лет.