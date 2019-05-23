​В Нижневартовске 8-летняя девочка едва не стала жертвой педофила: пьяный мужчина насильно увел ее к себе в квартиру

В Нижневартовске 58-летний мужчина насильно увел к себе в квартиру 8-летнюю девочку на глазах у ее друзей. Приятели школьницы быстро сообщили о случившемся ее родителям и брату. Вероятно, именно это и помешало совершению тяжкого преступления.

Инцидент произошел днем 22 мая.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле продуктового магазина, увидел компанию детей в возрасте от 8 до 10 лет, которых пригласил к себе домой. Когда дети отказались идти вместе с ним, мужчина крепко взял за руку 8-летнюю девочку, которую привел в свою квартиру. О произошедшем друзья девочки рассказали ее старшему брату, находившемуся поблизости, и родителям. Уже через несколько минут старший брат девочки и его друг пришли в квартиру и вывели ребенка. Следом на место прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В данный момент подозреваемый задержан, проводятся следственные действия. Предварительно известно, что, , когда девочка находилась в квартире подозреваемого, он пытался совершить развратные действия.