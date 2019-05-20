​Вынесен приговор банде подростков, орудовавшей в нескольких городах Югры

В Нижневартовске вынесен приговор восьми подросткам, которые совершили более 30 преступлений — угоны, кражи, разбойное нападение, уничтожили чужое имущество. Банда несовершеннолетних орудовала в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Потерпевшими по делу признаны 20 человек.

«Приговором Нижневартовского городского суда обвиняемые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, пятерым из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 5 лет с отбыванием в воспитательной колонии и колонии общего режима, двум подросткам назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком1,5 и 2 года. Подростку, признанному виновным в краже, суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Преступления совершены с апреля по октябрь 2018 года. Парни угоняли отечественные легковушки, крали то, что находилось в салонах: деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы. На одном из угнанных в Сургуте автомобилей подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Другой автомобиль, угнанный в Нижневартовске, обвиняемые сожгли, надеясь таким образом скрыть совершенный угон. Также в мае прошлого года они напали на вартовчкану, пытались похитить ее сумку, но им помешал очевидец происшествия.

Уточняется также, что на момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 17 лет.