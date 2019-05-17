​В Нижневартовске КамАЗ раздавил два автомобиля на парковке

Утром в пятницу, 17 мая, на улице Мира в Нижневартовске автомобиль КамАЗ раздавил две припаркованные машины, еще один автомобиль «отделался» царапинами. Об инциденте сообщается в паблике «Дежурный по городу» во «ВКонтакте».

«КамАЗ заведенный с включенной передачей «собрал» три машины. Обиднее всех Kia. Он буквально за минуту припарковал свою машину перед грузовиком... Очевидно, звук закрываемой двери разбудил камазиста, тот спросонок и отчебучил», — говорится в посте.

Пострадавших в происшествии нет. Получить официальный комментарий в пресс-службе городской полиции на момент публикации новости не удалось.