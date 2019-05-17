​В Нижневартовске ночью горели жилой дом и припаркованная рядом машина

В ночь на пятницу, 17 мая, в Нижневартовске на улице Спортивная произошел пожар в жилом доме.

«Огнем повреждены обшивка подъезда на площади 12 квадратных метров, фары автомобиля Subaru Legacy, сгорел мусорный бак. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 01.52, на месте происшествия работал один пожарный расчет. С открытым горением пожарные справились за восемь минут. К 02.30 пожар был ликвидирован полностью.