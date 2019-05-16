​В Нижневартовске автобус сбил ребенка, перебегавшего дорогу на «красный»

В среду, 15 мая, около 13.45 на улице Мира в Нижневартовске в ДТП пострадал 8-летний мальчик. Школьник перебегал дорогу на запрещающий красный сигнал светофора и угодил под колеса автобуса КАВЗ, который управлял 63-летний мужчина.

«В результате происшествия, несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего в округе за прошедшие сутки в автоавариях пострадали четыре человека, двое из них — дети. Еще одна девочка 2011 года рождения попала под колеса автомобиля Nissan в поселке Октябрьское. Школьница переходила дорогу вне пешеходного перехода.