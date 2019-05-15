​В Нижневартовске грузовик сбил девушку на пешеходном переходе // ФОТО 18+

Днем в среду, 15 мая, в Нижневартовске на улице Рабочая грузовик сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла в районе дома №7, сообщается в паблике «ЧП [В] Нижневартовске» во «ВКонтакте». По свидетельству очевидцев, водитель Tatra не смог вовремя затормозить. Кроме того, сообщается, что он оказывал помощь потерпевшей. Девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Подписчица, представившаяся матерью пострадавшей, утверждает, что она находится в коме.

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