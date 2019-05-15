​В деле о самоубийстве сотрудницы полиции в Лангепасе спустя год появился обвиняемый

Бывшая заместитель начальника СО ОМВД России по городу Лангепасу Дилара Муртазина стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в превышении должностных полномочий в отношении подчиненной Кристины Стребельцевой. Об этом сообщается в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Официально прокомментировать информацию в пресс-службе СУ СКР по Югре пообещали ИА СИА-ПРЕСС после официального запроса (он направлен редакцией).

В соцсети опубликованы также копии документов. Из которых следует, что, по версии следствия, Муртазина «систематически, целенаправленно, без достаточных на то оснований высказывала недовольство работой Стребельцевой К.А., публично и индивидуально негативно характеризуя ее профессиональные качества, демонстративно и умышленно отказывала согласовать перевод Стребельцевой К.А. в другое структурное подразделение УМВД по ХМАО».

Следователь городского СО ОМВД Лангепаса Кристина Стребельцева покончила с собой 18 июня 2018 года в своем кабинете. Девушка оставила предсмертную записку, в которой обвинила в произошедшем свою непосредственную начальницу.

Известно также, что после трагедии Муртазина переведена на должность следователя в следственном отделе УМВД по Нижневартовску.